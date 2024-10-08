Ещё один выживший альпинист вышел на связь после трагедии в Непале

Обнаружился ещё один выживший при восхождении альпинистов на гору в Гималаях. Дмитрий Переседов ещё неделю назад получил травму ноги и просто не смог продолжить путь, пишет Mash.

Валерий Шамало рассказал о планах альпинистов на будущее. Видео © Telegram / Mash

Всего эксперты рассматривают несколько версий случившегося. Одной из возможных мог стать сильный ветер, который буквально сдул одного из тех, кто поднимался на «гору-людоеда» в связке. Кроме этой версии, эксперты рассматривают ещё две. Первая — участник похода мог поскользнуться в темноте, вторая — из-за холода у спортсмена ослабла хватка. Также стало известно, что группа приобрела разрешение на подъём без кислородных баллонов у местных властей, стоимость составила 87 тысяч рублей с человека.

В итоге выжили лишь двое: Валерий Шамало и Дмитрий Переседов. Первый, полагаясь на свою интуицию и опыт, решил прекратить восхождение, поскольку плохая погода настораживала его. Второй же не смог продолжить путь из-за травмы ноги, полученной всего неделю назад.