Маг объяснил, почему гору в Непале называют горой-людоедом

Гору Аннапурна в Непале иногда называют горой-людоедом из-за её опасности и высокого уровня смертности среди альпинистов, которые пытались покорить эту высоту. Она является одной из самых сложных для восхождения вершин в мире, рассказал Life.ru маг, астролог, таролог Дмитрий Харон, комментируя гибель российских туристов в Непале.

«Из-за нестабильной погоды, лавин и сложных маршрутов многие альпинисты сталкиваются с чрезвычайными трудностями, что приводит к большому количеству трагических инцидентов. На протяжении многих лет гора приобрела зловещую репутацию, так как количество смертей на ней было значительно выше по сравнению с другими восьмитысячниками», — отметил наш собеседник.

Зона вокруг Аннапурны в Непале считается аномальной и крайне опасной по нескольким причинам, которые связаны с уникальными природными условиями, делающими её смертельно сложной для восхождения. Дмитрий Харон Маг, астролог, таролог

Астролог назвал несколько причин, которые могли стать причиной гибели наших соотечественников в вершинах Непала:

Нестабильная погода. Аннапурна расположена в регионе, где погода может резко меняться. Альпинисты сталкиваются с сильными снежными бурями, резкими ветрами и туманами, которые могут ограничивать видимость. Такие непредсказуемые погодные изменения создают опасные условия для передвижения и восхождения.

Опасность лавин. Аннапурна славится частыми лавинами. Сход снега — одна из главных причин смертности среди альпинистов. Это особенно опасно в высокогорных участках маршрута, где альпинисты уязвимы из-за больших скоплений снега.

Сложные и технические маршруты. Восхождение на Аннапурну требует не только выносливости, но и высокого уровня технических навыков. Горные склоны покрыты льдом и крутыми отвесами, где легко ошибиться. Это требует огромного мастерства, ошибка может стать фатальной.

Малокислородная зона (зона смерти). Как и на других вершинах высотой более 8000 метров, в верхних слоях атмосферы уровень кислорода значительно снижен. Это создаёт так называемую зону смерти. Здесь человеческое тело испытывает сильное кислородное голодание, что резко снижает физическую и умственную активность альпинистов.

Физическое и психическое истощение. Экстремальные условия, нехватка кислорода, холод, ветер, долгие переходы и технические сложности приводят к быстрому истощению организма. Психологическое напряжение и усталость могут влиять на способность принимать верные решения, что тоже увеличивает риск.

Магнитные аномалии. Хотя научных подтверждений влияния магнитных полей на безопасность восхождений нет, многие альпинисты упоминают о «странных ощущениях» или трудностях с ориентацией в определённых зонах горы. Некоторые исследователи утверждают, что горный рельеф может создавать аномальные магнитные поля, влияющие на компасы и оборудование.

По словам эксперта, из-за всех этих факторов Аннапурна приобрела зловещую репутацию и стала одной из самых смертоносных вершин в мире, а «аномальные» явления связаны в первую очередь с экстремальными природными условиями.