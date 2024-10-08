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8 октября, 10:21

Тела погибших альпинистов из РФ до сих пор не могут поднять из пропасти в Непале

Погибшие в Непале туристы из России. Обложка © VK / Александр Душейко

Погибшие в Непале туристы из России. Обложка © VK / Александр Душейко

Тела пяти погибших при восхождении на гору в Непале россиян не могут достать из пропасти — туда не удаётся посадить вертолёт. Спасатели готовятся к спуску на лебёдке, сообщает Mash.

Напомним, пятеро российских альпинистов погибли на непальской горе Дхаулагири 6 октября. Изначально группа состояла из шести человек, но одному из них стало плохо во время восхождения, и он принял решение повернуть назад, что его и спасло. Как рассказал сам мужчина, он пытался уговорить товарищей вернуться вместе, но те решили иначе.

Life.ru публиковал материал с подробностями трагедии. Компания-организатор тура сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке, но один из туристов сорвался в пропасть, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося.

Погибли на спуске: Жена одного из альпинистов высказалась о трагедии в Непале
Погибли на спуске: Жена одного из альпинистов высказалась о трагедии в Непале
Юрий Лысенко
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