Тела погибших альпинистов из РФ до сих пор не могут поднять из пропасти в Непале

Тела пяти погибших при восхождении на гору в Непале россиян не могут достать из пропасти — туда не удаётся посадить вертолёт. Спасатели готовятся к спуску на лебёдке, сообщает Mash.

Напомним, пятеро российских альпинистов погибли на непальской горе Дхаулагири 6 октября. Изначально группа состояла из шести человек, но одному из них стало плохо во время восхождения, и он принял решение повернуть назад, что его и спасло. Как рассказал сам мужчина, он пытался уговорить товарищей вернуться вместе, но те решили иначе.