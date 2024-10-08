Тела погибших альпинистов из РФ до сих пор не могут поднять из пропасти в Непале
Погибшие в Непале туристы из России. Обложка © VK / Александр Душейко
Тела пяти погибших при восхождении на гору в Непале россиян не могут достать из пропасти — туда не удаётся посадить вертолёт. Спасатели готовятся к спуску на лебёдке, сообщает Mash.
Напомним, пятеро российских альпинистов погибли на непальской горе Дхаулагири 6 октября. Изначально группа состояла из шести человек, но одному из них стало плохо во время восхождения, и он принял решение повернуть назад, что его и спасло. Как рассказал сам мужчина, он пытался уговорить товарищей вернуться вместе, но те решили иначе.
Life.ru публиковал материал с подробностями трагедии. Компания-организатор тура сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке, но один из туристов сорвался в пропасть, а остальные не успели отстегнуться и упали следом. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося.