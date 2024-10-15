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15 октября, 06:44

Группа из 12 туристов попала под камнепад на Алтае, 18-летняя девушка мертва

Алтайские горы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NATALYA KOCHETYGOVA

Алтайские горы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NATALYA KOCHETYGOVA

В районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района туристическая группа, состоящая из 12 человек, попала под камнепад. В результате на месте погибла 18-летняя девушка, ещё двое — травмированы. Всё случилось 14 октября, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края.

«Вчера до наступления темноты спасателям Онгудайской пожарно-спасательной части №8  удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы на встречу специалистам МЧС России. Её доставили в Акташскую больницу с травмой головы», — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Сегодня на место, чтобы провести эвакуацию, отправились 9 спасателей и 2 единицы техники МЧС России.

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Ранее сотрудники МЧС России в Крыму нашли 12-летнюю девочку, которая в течение двух дней блуждала одна по горнолесной местности. Сообщалось, что она ушла из дома и не вернулась спустя двое суток.

Владимир Озеров
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