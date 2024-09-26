Пропавшую под Симферополем 12-летнюю школьницу обнаружили в лесу

Пропавшую в крымском селе Партизанское 12-летнюю девочку нашли спустя двое суток, её обнаружили на горнолесной местности, сообщает МЧС России.

Школьница ушла из дома два дня назад и не вернулась. Сегодня к поискам девочки присоединились спасатели МЧС России и буквально через пару часов нашли её.

«Сейчас её выводят из горнолесной местности к ближайшему населённому пункту», — заявили спасатели.