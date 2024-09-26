Пропавшую под Симферополем 12-летнюю школьницу обнаружили в лесу
Сотрудники МЧС нашли живой 12-летнюю девочку, пропавшую в Крыму два дня назад
Пропавшую в крымском селе Партизанское 12-летнюю девочку нашли спустя двое суток, её обнаружили на горнолесной местности, сообщает МЧС России.
Школьница ушла из дома два дня назад и не вернулась. Сегодня к поискам девочки присоединились спасатели МЧС России и буквально через пару часов нашли её.
«Сейчас её выводят из горнолесной местности к ближайшему населённому пункту», — заявили спасатели.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Краснодарском крае нашли пропавшего 7-летнего мальчика. Ребёнка искали всем городом целые сутки. К счастью, он оказался полностью здоров, его состоянию ничего не угрожает. Информацию о его местоположении не уточнили.
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