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26 сентября, 14:53

Пропавшую под Симферополем 12-летнюю школьницу обнаружили в лесу

Сотрудники МЧС нашли живой 12-летнюю девочку, пропавшую в Крыму два дня назад

Пропавшую в крымском селе Партизанское 12-летнюю девочку нашли спустя двое суток, её обнаружили на горнолесной местности, сообщает МЧС России.

Школьница ушла из дома два дня назад и не вернулась. Сегодня к поискам девочки присоединились спасатели МЧС России и буквально через пару часов нашли её.

«Сейчас её выводят из горнолесной местности к ближайшему населённому пункту», — заявили спасатели.

92-летнего дедушку спасли после пяти дней выживания на дне оврага в кубанском лесу
92-летнего дедушку спасли после пяти дней выживания на дне оврага в кубанском лесу

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Краснодарском крае нашли пропавшего 7-летнего мальчика. Ребёнка искали всем городом целые сутки. К счастью, он оказался полностью здоров, его состоянию ничего не угрожает. Информацию о его местоположении не уточнили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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