Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки

В Темрюке Краснодарского края нашли живым пропавшего 7-летнего мальчика. Его искали всем городом целые сутки. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края.

Голубоглазый мальчик ушёл из дома 7 сентября и бесследно исчез. На его поиски сразу подняли силовиков, подключились поисковики и просто неравнодушные местные жители. Местность прочёсывали всем городом. Спустя сутки ребёнка нашли живым и здоровым. Где он был, не уточнятся.