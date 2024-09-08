Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки
В Краснодарском крае нашли живым пропавшего 7-летнего мальчика
В Темрюке Краснодарского края нашли живым пропавшего 7-летнего мальчика. Его искали всем городом целые сутки. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края.
Голубоглазый мальчик ушёл из дома 7 сентября и бесследно исчез. На его поиски сразу подняли силовиков, подключились поисковики и просто неравнодушные местные жители. Местность прочёсывали всем городом. Спустя сутки ребёнка нашли живым и здоровым. Где он был, не уточнятся.
Ранее в Твери пропал 13-летний Арсений Мишанин. Он покинул дом, а после так и не выходил на связь с родителями. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просят сообщать в правоохранительные органы.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края