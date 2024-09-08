ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:19

Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки

В Краснодарском крае нашли живым пропавшего 7-летнего мальчика

В Темрюке Краснодарского края нашли живым пропавшего 7-летнего мальчика. Его искали всем городом целые сутки. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края.

Голубоглазый мальчик ушёл из дома 7 сентября и бесследно исчез. На его поиски сразу подняли силовиков, подключились поисковики и просто неравнодушные местные жители. Местность прочёсывали всем городом. Спустя сутки ребёнка нашли живым и здоровым. Где он был, не уточнятся.

Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым
Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым

Ранее в Твери пропал 13-летний Арсений Мишанин. Он покинул дом, а после так и не выходил на связь с родителями. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просят сообщать в правоохранительные органы.

Обложка ©

Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров