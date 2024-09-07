В Твери пропал 13-летний школьник

В Тверской области СК проводит доследственную проверку по факту пропажи подростка 2011 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мишанин Арсений Александрович 2011 года рождения покинул дом и до сих пор не вышел на связь с родителями. Как только родственники заявили о пропаже, правоохранители провели осмотр жилища и опросили официальных представителей. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просят сообщать в правоохранительные органы.