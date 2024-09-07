В Твери пропал 13-летний школьник
Пропавший Арсений Мишанин. Обложка © СУ СК по Тверской области
В Тверской области СК проводит доследственную проверку по факту пропажи подростка 2011 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мишанин Арсений Александрович 2011 года рождения покинул дом и до сих пор не вышел на связь с родителями. Как только родственники заявили о пропаже, правоохранители провели осмотр жилища и опросили официальных представителей. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просят сообщать в правоохранительные органы.
Недавно в Нижнем Тагиле спустя четыре дня нашли мёртвой пропавшую 12-летнюю школьницу. Подозреваемого в преступлении схватили в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца школьницы эта трагедия стала второй за месяц — недавно от рака скончалась жена. Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник заманил девочку на чай, изнасиловал и убил. Его уже арестовали.