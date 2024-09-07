ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:33

В Твери пропал 13-летний школьник

Пропавший Арсений Мишанин. Обложка © СУ СК по Тверской области

Пропавший Арсений Мишанин. Обложка © СУ СК по Тверской области

В Тверской области СК проводит доследственную проверку по факту пропажи подростка 2011 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мишанин Арсений Александрович 2011 года рождения покинул дом и до сих пор не вышел на связь с родителями. Как только родственники заявили о пропаже, правоохранители провели осмотр жилища и опросили официальных представителей. На данный момент ведутся следственные действия. Любую информацию о местонахождении школьника просят сообщать в правоохранительные органы.

Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым
Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым

Недавно в Нижнем Тагиле спустя четыре дня нашли мёртвой пропавшую 12-летнюю школьницу. Подозреваемого в преступлении схватили в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца школьницы эта трагедия стала второй за месяц — недавно от рака скончалась жена. Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник заманил девочку на чай, изнасиловал и убил. Его уже арестовали.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • СК РФ
  • Общество
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров