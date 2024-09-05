В Нижнем Тагиле раздавленный горем отец попытался учинить расправу над педофилом, убившим его дочь
В Нижнем Тагиле отец убитой пятиклассницы хотел напасть на обвиняемого с ножом
Нижний Тагил. Отец убитой девочки (справа) хотел отомстить обвиняемому. Обложка © URA.ru / Илья Московец
В Нижнем Тагиле отец убитой и изнасилованной девочки пришёл с ножом на следственный эксперимент и попытался напасть на обвиняемого. Убитого горем родителя вовремя остановили силовики, пишет URA.ru.
Следственные мероприятия с участием подозреваемого в убийстве нижнетагильской школьницы. Видео © VK / URA.ru
«Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооружённым из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником. Раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет Александрова убить», — сообщает корреспондент агентства.
Тем временем обвиняемого заключили под стражу до 2 ноября по решению Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему предъявили обвинение по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Убийство малолетней».
Напомним, в последний день лета 11-летняя школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала выходить на связь. Её отец связался с полицией, которая организовала поиски. Через несколько дней тело девочки обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — ранее его жена умерла от рака. Возбуждено уголовное дело.