В Нижнем Тагиле раздавленный горем отец попытался учинить расправу над педофилом, убившим его дочь

В Нижнем Тагиле отец убитой и изнасилованной девочки пришёл с ножом на следственный эксперимент и попытался напасть на обвиняемого. Убитого горем родителя вовремя остановили силовики, пишет URA.ru.

Следственные мероприятия с участием подозреваемого в убийстве нижнетагильской школьницы. Видео © VK / URA.ru

«Мужчина, потерявший дочь, схватился за нож, но силовики его вовремя сумели остановить. Он хотел выйти вооружённым из своей квартиры и учинить расправу над вероятным преступником. Раздавленный горем мужчина плакал, кричал, что хочет Александрова убить», — сообщает корреспондент агентства.