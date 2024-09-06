Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым

«Пропавшего начали искать сразу – девять сотрудников МВД, 50 человек местного населения. В шесть утра был проведён повторный обход всех дворов и придворовых построек в населённом пункте, в поисках использовался квадрокоптер», — говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, оперативники и волонтёры осмотрели берега озёр Эбэ и Сайылык. По данным службы, в село Жемкон из Якутска выехали шесть спасателей с беспилотниками. Также к поискам малыша подключились 10 волонтёров из Верхневилюйского колледжа. Спустя некоторое время стало известно, что малыш найден живым. Ребёнок находился в лесу примерно в 800 метрах от населённого пункта. Сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач мальчика. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, его передали родителям.