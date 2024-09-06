Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден живым
В Якутии пропал трёхлетний мальчик, сообщает республиканская служба спасения. Обращение от отца ребёнка поступило накануне вечером, 5 сентября, из села Жемкон Вилюйского района. Мужчина рассказал, что его сын пропал со двора жилого дома.
«Пропавшего начали искать сразу – девять сотрудников МВД, 50 человек местного населения. В шесть утра был проведён повторный обход всех дворов и придворовых построек в населённом пункте, в поисках использовался квадрокоптер», — говорится в сообщении спасателей.
Трёхлетний ребёнок, пропавший в Якутии, найден. Видео © Telegram / Служба спасения Якутии
Кроме того, оперативники и волонтёры осмотрели берега озёр Эбэ и Сайылык. По данным службы, в село Жемкон из Якутска выехали шесть спасателей с беспилотниками. Также к поискам малыша подключились 10 волонтёров из Верхневилюйского колледжа. Спустя некоторое время стало известно, что малыш найден живым. Ребёнок находился в лесу примерно в 800 метрах от населённого пункта. Сначала была найдена кепка малыша, затем добровольцы услышали плач мальчика. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, его передали родителям.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле спустя четыре дня нашли мёртвой пропавшую 12-летнюю девочку. Подозреваемого в преступлении удалось задержать в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца школьницы эта трагедия стала второй за месяц — недавно супруга умерла от рака. Возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник заманил девочку на чай, изнасиловал и убил. Его уже арестовали.
Shutterstock / FOTODOM / Eakachai Leesin