В Ленобласти нашли живой девочку, которая ушла из дома с собакой 1 сентября

В Ленинградской области найдена живой 12-летняя школьница, которую искали двое суток после её таинственного исчезновения во время прогулки с собакой. О том, что ребёнок обнаружен, сообщили в СК по региону.

Установить местонахождение девочки помогли камеры уличного наблюдения. Они засняли, как ребёнок бродит по улицам с собакой без сопровождения взрослых. Кроме того, в полицию обратилась женщина, которая заметила девочку. По данным Mash, ребёнка нашли в 50 километрах от дома в посёлке Сосново. Предположительно, девочка могла поругаться с родителями и уйти из семьи, в её рюкзаке нашли банковскую карту, наклейки и плюшевые игрушки.