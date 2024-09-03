В Ленобласти нашли живой девочку, которая ушла из дома с собакой 1 сентября
Пропавшая девочка. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
В Ленинградской области найдена живой 12-летняя школьница, которую искали двое суток после её таинственного исчезновения во время прогулки с собакой. О том, что ребёнок обнаружен, сообщили в СК по региону.
Пропавшая девочка попала на камеры видеонаблюдения. Видео © VK / Лентв24
«Ребёнок найден! В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребёнка было установлено на территории Приозёрского района Ленинградской области», — говорится в тексте.
Найденная девочка. Фото © Telegram / Mash на Мойке
Установить местонахождение девочки помогли камеры уличного наблюдения. Они засняли, как ребёнок бродит по улицам с собакой без сопровождения взрослых. Кроме того, в полицию обратилась женщина, которая заметила девочку. По данным Mash, ребёнка нашли в 50 километрах от дома в посёлке Сосново. Предположительно, девочка могла поругаться с родителями и уйти из семьи, в её рюкзаке нашли банковскую карту, наклейки и плюшевые игрушки.
Ранее похожая ситуация произошла в Нижнем Тагиле, однако закончилась она более трагично. 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала выходить на связь. Её отец связался с полицией, которая организовала поиски. В итоге тело 11-летней девочки обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Москве, им оказался мужчина, проживавший по соседству.