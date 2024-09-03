В Ленобласти ищут 12-летнюю девочку, которая ушла гулять с собакой и не вернулась
Пропавшая Юля Седова. Обложка © Telegram / Петербургская полиция
Во Всеволожском районе Ленинградской области второй день ищут 12-летнюю девочку. Юля Седова ушла 1 сентября на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась. Девочка живёт в посёлке Бугры. О пропаже сообщает местное ГУ МВД.
«2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15:30 из дома в посёлке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет», — сообщает министерство.
У девочки светлые волосы средней длины и серые глаза. Рост примерно 152-156 см. Юля была одета в синие джинсы и белые босоножки. Она вышла из дома с розовым рюкзаком, на котором была нарисована радуга. Также у девочки был мобильный телефон-раскладушка. Любую информацию о местонахождении Юли просят сообщать по телефонам 02 или 112.
Ранее Life.ru рассказывал, о пропаже ещё одной 12-летней девочки в Нижнем Тагиле. Полиция осматривала подъезды, открытые колодцы и прочие помещения, но всё безуспешно. По камерам ребёнка отследить не смогли. Спустя четыре дня школьницу в итоге нашли убитой в подвале собственного дома. Предполагаемым убийцей оказался сосед.