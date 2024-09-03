В Ленобласти ищут 12-летнюю девочку, которая ушла гулять с собакой и не вернулась

Во Всеволожском районе Ленинградской области второй день ищут 12-летнюю девочку. Юля Седова ушла 1 сентября на прогулку с собакой, но домой так и не вернулась. Девочка живёт в посёлке Бугры. О пропаже сообщает местное ГУ МВД.

«2 сентября 2024 года в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 1 сентября в 15:30 из дома в посёлке Бугры ушла гулять с собакой породы шпиц рыжего окраса и домой не вернулась несовершеннолетняя 12 лет», — сообщает министерство.