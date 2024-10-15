Первым умер подросток: Стали известны жуткие подробности двухмесячного дрейфа лодки в Охотском море

Выживший на лодке в Охотском море в тяжёлом состоянии. 46-летнего Михаила Пичугина только что доставили в Магадан на том самом рыбацком траулере «Ангел». На судне мужчину осмотрели медики. У него, по данным SHOT, сильное обезвоживание и истощение организма. За время плавания мужчина потерял 50 килограммов. Несмотря на тяжёлое состояние, выживший уже смог поесть.