Первым умер подросток: Стали известны жуткие подробности двухмесячного дрейфа лодки в Охотском море
SHOT: Выжившего на лодке в Охотском море доставили в Магадан
Спасатели достают с лодки Михаила Пичугина. Обложка © Телеграм-канал Kamchatka_life.ru
Выживший на лодке в Охотском море в тяжёлом состоянии. 46-летнего Михаила Пичугина только что доставили в Магадан на том самом рыбацком траулере «Ангел». На судне мужчину осмотрели медики. У него, по данным SHOT, сильное обезвоживание и истощение организма. За время плавания мужчина потерял 50 килограммов. Несмотря на тяжёлое состояние, выживший уже смог поесть.
Выжившего после двухмесячного дрейфа в лодке в Охотском море доставили в Магадан. Видео © VK/Антон Магадан
По некоторым данным, первым на лодке от обезвоживания и переохлаждения скончался 15-летний Илья, потом его отец. Запасов еды и воды у туристов было примерно на две недели. Каким-то чудом Михаил смог продержаться без пресной воды в море 67 дней.
Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли с мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до Сахалина, однако затем связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Выжил только один мужчина. Он провёл в лодке 67 дней, похудев за это время на 50 кг. Спасательная операция попала на видео.