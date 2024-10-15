Отрешён и почти не говорит: Выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море нужен психолог

Михаилу Пичугину, который два месяца дрейфовал в Охотском море на заглохшей лодке катамаранного типа, требуется помощь психологов. По сведениям SHOT , чудом выживший мужчина почти не говорит и отрешённо себя ведёт.

Михаила, которого подобрали рыбаки супертраулера «Ангел», покормили несколько раз, поменяли одежду. Сейчас истощённый мужчина спит. В Магадане его встретят спасатели и психологи. Выживший не говорит. Вероятнее всего, его психологическое состояние нарушено.