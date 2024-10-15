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15 октября, 09:05

Отрешён и почти не говорит: Выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море нужен психолог

SHOT: Дрейфовавшему в Охотском море сибиряку нужен психолог, он почти не говорит

Спасение Михаила Пичугина. Обложка © Телеграм-канал Kamchatka_life.ru

Спасение Михаила Пичугина. Обложка © Телеграм-канал Kamchatka_life.ru

Михаилу Пичугину, который два месяца дрейфовал в Охотском море на заглохшей лодке катамаранного типа, требуется помощь психологов. По сведениям SHOT, чудом выживший мужчина почти не говорит и отрешённо себя ведёт.

Михаила, которого подобрали рыбаки супертраулера «Ангел», покормили несколько раз, поменяли одежду. Сейчас истощённый мужчина спит. В Магадане его встретят спасатели и психологи. Выживший не говорит. Вероятнее всего, его психологическое состояние нарушено.

Стало известно, что спасло сибиряка от гибели во время двух месяцев дрейфа в море с мертвецами
Стало известно, что спасло сибиряка от гибели во время двух месяцев дрейфа в море с мертвецами

Напомним, два брата и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они вышли из мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, с намерением добраться до Сахалина, однако их лодка заглохла, связь с ними была потеряна. Поисковые работы длились более месяца, но они ни к чему не привели. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Мужчину в тяжёлом состоянии везут в Магадан.

«Постараемся сейчас, жди!»: Рыбаки засняли спасение дрейфующего в Охотском море мужчины
«Постараемся сейчас, жди!»: Рыбаки засняли спасение дрейфующего в Охотском море мужчины
Андрей Бражников
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