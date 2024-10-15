У дрейфовавшего 67 суток в Охотском море сибиряка еды было всего на две недели

Запас еды у туриста Михаила Пичугина, который провёл дрейфуя в Охотском море 67 суток, был рассчитан всего на две недели. Об этом сообщила «Звезде» бывшая жена Михаила Екатерина.

Она рассказала, что Пичугин вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильёй 4 августа отправились на Шантарские острова, где надеялись увидеть китов.

«Посмотрели, вернулись (в Хабаровский край. — Прим. Life.ru) 9-го числа, должны были плыть обратно на Сахалин. 9-го отплыли с мыса Перовского до Москальво на Сахалине и на связь больше не выходили... Они взяли продуктов примерно на две недели», — говорит женщина.