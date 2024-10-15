У дрейфовавшего 67 суток в Охотском море сибиряка еды было всего на две недели
Спасатели достают с лодки Михаила Пичугина. Обложка © Телеграм-канал Kamchatka_life.ru
Запас еды у туриста Михаила Пичугина, который провёл дрейфуя в Охотском море 67 суток, был рассчитан всего на две недели. Об этом сообщила «Звезде» бывшая жена Михаила Екатерина.
Она рассказала, что Пичугин вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильёй 4 августа отправились на Шантарские острова, где надеялись увидеть китов.
«Посмотрели, вернулись (в Хабаровский край. — Прим. Life.ru) 9-го числа, должны были плыть обратно на Сахалин. 9-го отплыли с мыса Перовского до Москальво на Сахалине и на связь больше не выходили... Они взяли продуктов примерно на две недели», — говорит женщина.
Близкие надеялись, что путешественники живы и добрались до какого-то острова, однако нашли их в 23 километрах от Камчатки. Екатерина еще не успела поговорить с Михаилом, но он был в тяжёлом состоянии после обнаружения. Женщина выразила надежду на то, что его смогут поставить на ноги.
Напомним, что двое братьев и 15-летний сын одного из них отправились в плавание на катамаране «Байкат» 9 августа. Они собирались добраться до Сахалина, но лодка заглохла, а связь была потеряна. Лодку нашли рыбаки в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края — почти в тысяче километров от изначального пункта назначения. Мужчину в тяжёлом состоянии везут в Магадан, он почти не говорит. От смерти его спасли лишний вес и запас еды. За время, проведённое в море, Михаил Пичугин похудел на 50 килограммов.