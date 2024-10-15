Что известно о выжившем Михаиле Пичугине, который два месяца дрейфовал в море с телами родных Выживший в Охотском море россиянин провёл в дрейфе больше двух месяцев. У него на руках скончались брат и племянник. Они просто хотели посмотреть на китов. Как удалось выжить Михаилу Пичугину? 15 октября, 11:08 Мужчина два месяца дрейфовал в море с телами своих родных. Фото © Telegram / Kamchatka_life.ru

Ровно 67 дней провёл в открытом море Михаил Пичугин прежде, чем у берегов Камчатки в районе села Усть-Хайрюзово его спасли рыбаки. Это случилось 14 октября 2024 года. Моряки рыболовецкого судна «Ангел» обнаружили лодку «Байкат 470» случайно: её заметили на радаре, но сначала решили, что это буй или даже мусор. Затем в темноте увидели красный сигнальный флажок. Сам пострадавший к этому времени был почти без сил и прятался от ледяного ветра под брезентом. К счастью, он оказался жив. К несчастью, двое родственников Михаила, которые путешествовали вместе с ним, не выжили. Первыми словами Михаила Пичугина было «Сил нет».

Что произошло с группой туристов

В путешествие туристы из Улан-Удэ отправились ещё 9 августа. Их было трое: Сергею Пичигину — 49 лет, его брату Михаилу — 46, а сыну Сергея Илье — всего лишь 15 лет. На лёгкой моторной лодке они от мыса Перовского (Хабаровский край) хотели дойти до Шантарских островов, а потом уйти к городу Оха (остров Сахалин). К путешествию подготовились: на лодке были фальшфейеры, запас продуктов, 20 литров питьевой воды, спасательные жилеты и тёплая одежда. Целью путешествия было посмотреть на гренландских китов. Пичугины надеялись преодолеть 150 километров моря за три дня.

Михаил Пичугин (справа) с погибшими братом Сергеем и племянником. Фото © VK / Сахалинский поисковый спасательный отряд «СОВА»

Сначала путешествие шло по плану — туристы действительно побывали на Шантарских островах, а потом пошли к Охе. В последний раз Илья звонил маме с островов, делился восторгом по поводу увиденных китов. А потом Пичугины перестали выходить на связь. Позже станет известно, что они сбились с курса и попали в шторм. Очевидно, что топливо у них закончилось, а управление лодки было повреждено бушующим морем. Всё, что оставалось мужчинам, — это дрейфовать и надеяться на чудо. Увы, дождались его не все.

Пичугиных искали долго — с 14 августа. Сначала спасатели обшарили побережье Сахалина. А когда закончился шторм, стали искать в море. В поисках принимали участие один самолёт и 3 вертолёта. Не переставали искать даже в конце августа — в это время два вертолёта МЧС России делали облёты акватории Охотского моря. Поиски велись даже у берегов Камчатки. Вертолёт Ми-8 обшаривал западное побережье полуострова: от Усть-Большерецка до мыса Лопатка. За сутки было обследовано больше 440 квадратных километров, но искали либо не там, либо не в то время.

Всего же было обследовано больше 200 тысяч квадратных километров моря и суши. Но даже когда спасатели стали предполагать худшее, прилетевшие на Дальний Восток родственники мужчин не теряли надежды.

Что известно о выжившем мужчине

О Михаиле Пичугине известно, что он уроженец Улан-Удэ (Бурятия), что его жену зовут Екатерина. Она уже сообщила каналу ulanmedia.ru: «Мы никогда не теряли надежды потому, что не было найдено ни вещей, ни лодки. Мы постоянно обращались в прокуратуру и другие инстанции, чтобы поиски продолжались». То, что Михаил жив, женщина назвала чудом. На Дальнем Востоке мужчина работал на вахте. Приехавшим к нему брату и племяннику он всего лишь хотел показать местные красоты природы. Но суровое море не прощает ошибок.

Известно, что лодка была куплена накануне путешествия, но у Михаила Пичугина были документы, позволяющие ею управлять. В свободное от работы время он выходил в море рыбачить. Кроме того, мужчина увлекался охотой. Дома в Улан-Удэ его ждёт пожилая мать, супруга Екатерина и дочь, которой 12 лет.

Когда Михаила Пичугина спасли, капитан судна «Ангел» той же ночью позвонил Екатерине, чтобы обрадовать её — Михаил жив. Увы, двое других путешественников не выжили. Но Михаил сумел сохранить тела погибших родственников, завернув их в брезент. В Сети уже появилось видео, на котором рыбаки бросают фал Михаилу Пичугину. На нём видно, что мужчина сильно измождён и зарос. Но у него всё ещё хватает сил поймать верёвку.

Видео © Telegram / Kamchatka_life.ru

Почему Михаил Пичугин остался в живых

Продержаться в открытом море при нулевой температуре и порывах ледяного ветра Михаилу позволило несколько факторов: наличие тёплой одежды,

запас продуктов,

лишний вес. До путешествия Михаил был видным мужчиной — его вес составлял 100 килограммов.

Состояние Михаила Пичугина сейчас

Сейчас мужчина изрядно похудел — его вес упал вдвое. Он сильно ослаб, но всё же сумел поймать брошенный ему с судна конец. Когда его нашли, лодка стояла на якоре. На рыболовецком судне его состояние сумели стабилизировать и увезли его в Магадан в больницу. Скорее всего, мужчина подавлен не только испытаниями, выпавшими на его долю, но и смертью брата и племянника.

Тем временем Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263, часть 3 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По предварительной версии, трагедия произошла из-за сломавшегося двигателя лодки.

Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Кстати, в путешествие собиралась и 12-летняя дочь Михаила Пичугина, но в последний момент девочка передумала — всё же путешествие в лодке с мужчинами предполагает некоторые трудности. И слава богу. За два месяца лодку от Охи унесло на 1000 километров. До берега оставалось всего 20 километров. Но они были непреодолимыми. К счастью, рядом оказался «Ангел». Для Пичугина рыбаки судна в самом деле стали ангелами-спасателями.

Авторы Майя Новик