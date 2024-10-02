Выяснилось, для чего незнакомцы прозванивают наши номера, а потом сбрасывают

Мошенники могут украсть образец голоса, если ответить «да» на звонок с незнакомого номера. Об этом предупредил телеком-аналитик, ведущий профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

Молчаливые звонки с незнакомых номеров бывают двух типов: первые сбрасываются настолько быстро, что на них практически невозможно успеть ответить, а вторые дают возможность взять трубку, но в большинстве случаев на том конце ничего не слышно, кроме тишины. Звонки первого вида нужны для того, чтобы понять — активен ли номер абонента, а вот прозвоны второго типа позволяют собрать информацию о владельце телефона, включая биометрическую информацию, рассказал эксперт.

«Как правило, смысл вызовов, которые длятся секунду, — заставить абонента проявить активность. То есть спамеры или мошенники надеются на то, что активный или любопытный человек перезвонит по данному номеру. Это будет как свидетельство того, что номер активный, так и того, что данный абонент потенциально легко идёт на контакт и на него легче будет оказать влияние в своих целях», — объяснил Бойко в беседе с RG.ru.

Вызовы, которые продолжаются несколько секунд, после чего идёт сброс, позволяют перевести номер в более ценную базу номеров, если абонент успел ответить «да» или «алло». Возможна и более тщательная детализация данных звонка, в частности с применением технологии распознавания речи. Ответа «алло» будет достаточно, чтобы получить представление о поле и возрасте абонента, что позволяет продавать эти данные подороже.

Некоторые обзвонщики идут дальше и собирают биометрическую информацию, а именно — «слепки» голоса. В таком случае, больше всего они хотят, чтобы абонент взял трубку и ответил «да». Этот образец можно будет записать и в дальнейшем использовать для мошеннических целей, что, разумеется, запрещено российскими законами. Поэтому лучше выбирать другую форму ответа на вызов, например «алло» или «слушаю», рекомендует Бойко.

Есть несколько способов бороться с навязчивыми молчаливыми звонками с незнакомых номеров. Первый — не принимать вызов от незнакомых абонентов. Но он не так уж эффективен, если учесть, что звонить с незнакомого номера может вызванный вами курьер или сотрудник сервиса, в котором вы что-то оформили. Более действенный метод — использование определителей номера, в которых используются базы с данными от компаний по информационной безопасности и сведениями от пользователей по неизвестным номерам. А ещё вы можете сохранить у себя в телефонной книге номера тех сервисов, с которыми имеете дела достаточно часто, сократив таким образом долю звонков от неизвестного абонента.