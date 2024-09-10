Звонки или переписка? Россияне рассказали о любимых способах связи

Несмотря на рост популярности мессенджеров, большинство россиян всё ещё не отдаёт предпочтение данному виду связи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого kp.ru среди своих читателей в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 6600 человек.

Так, телефонные звонки остаются наиболее предпочтительным способом связи. Данный вариант выбрали 59% респондентов. А вот переписку в чатах предпочитают лишь 31% россиян.

«Если что-то по мелочи надо сообщить, можно и написать, но для любых серьёзных разговоров нужен звонок», — объяснила свой выбор участница опроса.

Любители звонков подчеркнули, что так можно быстрее договориться и убедиться, что собеседник всё понял. Однако сторонники переписки отмечают, что мысли легче сформулировать письменно. Кроме того, текст является доказательством обсуждения конкретных деталей.

Ещё шесть процентов респондентов любят контактировать посредством голосовых сообщений. Два процента звонят по видеосвязи. Столько же россиян не имеют предпочтительного способа связи и выбирают его в зависимости от обстоятельств.