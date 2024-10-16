Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 15:00

«Хвост дьявола» или знамение? Как изменит мир кружащая над Землёй комета Цзыцзиньшань-ATLAS

Что означает увидеть в небе комету и всегда ли это плохо? Некоторые эзотерики считают появление небесного тела дурным предзнаменованием, а другие верят, что это не так.

С 12 октября 2024 года комета под названием C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, или же Цзыцзиньшань-ATLAS, недавно открытая астрономами, приблизилась к Земле. На нашей орбите небесное тело пробудет до 19 октября, а потом увидеть его уже будет возможно только через 80 тыс. лет.

«Комета не пронесётся по небу как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооружённым глазом, то, посмотрев на неё через бинокль, вы будете просто в шоке», рассказал руководитель отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полётов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / NikoNomad

Фото © Shutterstock / FOTODOM / NikoNomad

Многие послушались совета астронома и вышли на улицы в ночь. Интернет пестрит историями и фотографиями жителей самых разных уголков России, которые без телескопов и биноклей смогли увидеть комету. Учёные говорят, что она стала самой яркой за последние 13 лет.

Однако для тех, кто практикует эзотерику и верит в астрологию, появление на небе кометы не самый хороший знак. Ведь эти небесные тела, как говорят экстрасенсы, были предвестниками опасных перемен, глобальных событий, огненных столкновений, военных конфликтов и катастроф. К чему готовиться миру после встречи с кометой Цзыцзиньшань-ATLAS?

«Прежде всего это знамения тяжёлых испытаний, которые предстоят людям. В древности, когда видели кометы, они считали, что это хвост дьявола», рассказывает экстрасенс Дарья Миронова.

Что в эзотерике значит увидеть комету своими глазами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jim Cumming

Что в эзотерике значит увидеть комету своими глазами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jim Cumming

Со слов эксперта, людям, увидевшим комету воочию, был дан знак. Это намёк, чтобы те начали готовиться к изменениям в жизни. Однако эти перемены не всегда только плохие. Заметить кометы может быть и хорошим знаком.

«Когда мы видим комету невооружённым глазом, она является предвестником перемен в мировых событиях. Это знак изменений глобального масштаба, в том числе климатических, и различных катастроф», — предупредила экстрасенс.

К чему готовиться миру после появления кометы в атмосфере Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

К чему готовиться миру после появления кометы в атмосфере Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Однако, как отмечает Миронова, давать оценку столь редкому явлению неправильно. Пролетающая комета — это всегда знак к предстоящей трансформации и изменениям. Человек может претерпевать их и через боль. Как роды, которые являются не самым безболезненным и простым физиологическим процессом, но именно они приводят в этот мир нового человека.

В заключение разговора с изданием «Вечерняя Москва» экстрасенс говорит, что появление в небе над Землёй кометы сродни таким переменам. «К нам придут довольно тяжёлые испытания, которые мы достойно преодолеем», — заключила эксперт. Ранее Life.ru рассказывал, что начался период ретроградного Юпитера. Чем опасен и что от него ждать?

Как пин-код банковской карты влияет на финансовый поток и количество денег в кармане
Как пин-код банковской карты влияет на финансовый поток и количество денег в кармане
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров