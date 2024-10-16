«Хвост дьявола» или знамение? Как изменит мир кружащая над Землёй комета Цзыцзиньшань-ATLAS

С 12 октября 2024 года комета под названием C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, или же Цзыцзиньшань-ATLAS, недавно открытая астрономами, приблизилась к Земле. На нашей орбите небесное тело пробудет до 19 октября, а потом увидеть его уже будет возможно только через 80 тыс. лет.

«Комета не пронесётся по небу как метеор. Она будет просто висеть и медленно менять своё положение от ночи к ночи. Если вы сможете увидеть комету невооружённым глазом, то, посмотрев на неё через бинокль, вы будете просто в шоке», — рассказал руководитель отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полётов имени Маршалла в Хантсвилле Билл Кук.

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Многие послушались совета астронома и вышли на улицы в ночь. Интернет пестрит историями и фотографиями жителей самых разных уголков России, которые без телескопов и биноклей смогли увидеть комету. Учёные говорят, что она стала самой яркой за последние 13 лет.

Однако для тех, кто практикует эзотерику и верит в астрологию, появление на небе кометы не самый хороший знак. Ведь эти небесные тела, как говорят экстрасенсы, были предвестниками опасных перемен, глобальных событий, огненных столкновений, военных конфликтов и катастроф. К чему готовиться миру после встречи с кометой Цзыцзиньшань-ATLAS?

«Прежде всего это знамения тяжёлых испытаний, которые предстоят людям. В древности, когда видели кометы, они считали, что это хвост дьявола», — рассказывает экстрасенс Дарья Миронова.

Что в эзотерике значит увидеть комету своими глазами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jim Cumming

Со слов эксперта, людям, увидевшим комету воочию, был дан знак. Это намёк, чтобы те начали готовиться к изменениям в жизни. Однако эти перемены не всегда только плохие. Заметить кометы может быть и хорошим знаком.

«Когда мы видим комету невооружённым глазом, она является предвестником перемен в мировых событиях. Это знак изменений глобального масштаба, в том числе климатических, и различных катастроф», — предупредила экстрасенс.

К чему готовиться миру после появления кометы в атмосфере Земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Однако, как отмечает Миронова, давать оценку столь редкому явлению неправильно. Пролетающая комета — это всегда знак к предстоящей трансформации и изменениям. Человек может претерпевать их и через боль. Как роды, которые являются не самым безболезненным и простым физиологическим процессом, но именно они приводят в этот мир нового человека.