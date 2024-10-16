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16 октября, 14:28

Модель из русской глубинки стала ангелом Victoria's Secret и произвела фурор на подиуме

Модель из Вязьмы Виктория Евсеева вышла на подиум на шоу Victoria's Secret

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

На прошедшем накануне показе бельевого бренда Victoria's Secret дебютировала россиянка Виктория Евсеева. Соответствующее фото с её выхода опубликовал журнал Elle.

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

На подиуме 21-летняя Евсеева появилась в фиолетовом комплекте нижнего белья, состоящего из бюстгальтера и трусов на высокой посадке. Также на девушку были надеты прозрачная мини-юбка, туфли на шпильке и фирменные крылья бренда, из-за чего всех выступающих на шоу моделей называют «ангелами». Также в шоу приняла участие Ирина Шейк, которой удалось прославиться и заявить о себе всему миру моды. На подиум вышли и Тейлор Хилл, похудевшая Адриана Лима, Кэндис Свейнпул, Кейт Мосс, сёстры Хадид.

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

Модель Виктория Евсеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriia_evseeva

Виктория Евсеева родилась в городе Вязьма. Жизнь с моделингом она связала уже в 14 лет. За это время она успела принять участие в показах люксовых брендов Chanel и Elie Saab, а также неоднократно оказывалась в рейтинге сайта по моделингу Models.com.

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А ранее Life.ru составил топ самых эффектных девушек, которые могут побороться за титул королевы красоты среди фейков. Ни одна из них не существует в реальности, однако десятки тысяч подписчиков в их соцсетях вполне себе реальны.

Мария Любицкая
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