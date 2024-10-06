Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 21:14

«Мисс Россия-2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии

Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии

Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Обложка © VK / «Мисс Россия — 2024»

Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Обложка © VK / «Мисс Россия — 2024»

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2024». В этом году обладательницей титула стала 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева.

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти (справа) и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга (слева). Фото © VK / «Мисс Россия — 2024»

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти (справа) и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга (слева). Фото © VK / «Мисс Россия — 2024»

«Новая «Мисс Россия — 2024» — Валентина Алексеева», — озвучила со сцены победительница прошлого года Маргарита Голубева.

Помимо короны Алексеева получила один миллион рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 ноября в Мексике.

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга. В новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила Ангелина Горбунова из Саратовской области.

Самые известные участницы "Мисс Россия" и что с ними стало спустя годы
Самые известные участницы "Мисс Россия" и что с ними стало спустя годы

Напомним, что в прошлом году корону завоевала представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Статус «Вице-мисс Россия – 2023» получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.

Оксана Попова
  • Новости
  • миссроссия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров