«Мисс Россия-2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии
Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
Титул «Мисс Россия-2024» завоевала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Обложка © VK / «Мисс Россия — 2024»
В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2024». В этом году обладательницей титула стала 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева.
Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти (справа) и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга (слева). Фото © VK / «Мисс Россия — 2024»
«Новая «Мисс Россия — 2024» — Валентина Алексеева», — озвучила со сцены победительница прошлого года Маргарита Голубева.
Помимо короны Алексеева получила один миллион рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 ноября в Мексике.
Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга. В новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила Ангелина Горбунова из Саратовской области.
Напомним, что в прошлом году корону завоевала представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Статус «Вице-мисс Россия – 2023» получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.