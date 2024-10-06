«Мисс Россия-2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии

В концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2024». В этом году обладательницей титула стала 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева.

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти (справа) и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга (слева). Фото © VK / «Мисс Россия — 2024»

«Новая «Мисс Россия — 2024» — Валентина Алексеева», — озвучила со сцены победительница прошлого года Маргарита Голубева.

Помимо короны Алексеева получила один миллион рублей и возможность представить нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится 16 ноября в Мексике.

Статус «Вице-мисс Россия — 2024» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петурбурга. В новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила Ангелина Горбунова из Саратовской области.