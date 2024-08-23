Самые известные участницы "Мисс Россия" и что с ними стало спустя годы

Как известно, многие девушки мечтают попасть на конкурс "Мисс Россия". Кто-то хочет показать свою красоту, кто-то ищет богатого мужа, а некоторые дамы стремятся покорить весь шоу-бизнес. Конечно, стать звездой получается не у каждой участницы, ведь конкурс не даёт никаких гарантий. Чтобы девушку запомнили, одной красоты мало, важно, чтобы она смогла привлечь внимание аудитории и выделиться на фоне других "моделей". Life.ru решил рассказать о шести самых известных участницах "Мисс Россия" и о том, что с ними стало.

Оксана Фёдорова

"Мисс Вселенная – 2002" Оксана Фёдорова открыла свой благотворительный фонд. Фото © ТАСС / Денисов Антон / Максим Григорьев

Пожалуй, в 2002 году имя Оксаны Фёдоровой узнала вся Россия. Девушка завоевала международное признание и получила титул "Мисс Вселенная". Это, конечно, была не первая её корона, ведь до этого Оксана становилась "мисс Санкт-Петербург" в 1999 году и "мисс Россия" в 2001 году. Фёдорова на много лет прочно закрепилась в шоу-бизнесе. Она стала одной из любимых ведущих "Спокойной ночи, малыши", а также добавила себе популярности благодаря роману с Николаем Басковым. Впрочем, сейчас Оксана скрылась из поля зрения камер и достаточно редко появляется на светских мероприятиях. В последнее время "мисс Вселенная" уделяет большое внимание своему благотворительному фонду и помощи нуждающимся.

Ксения Сухинова

Ксения Сухинова стала лицом Евровидения в Москве. Фото © ТАСС / Шеметов Максим / Вячеслав Прокофьев

Ксения Сухинова получила титул "Мисс Россия" в 2007 году, после чего отправилась на "Мисс мира", где также одержала победу. Пару лет лицо девушки не сходило с топовых обложек. Она даже стала амбассадором Евровидения, которое проходило в Москве. В карьере Сухиновой ещё числится пара клипов Билана. Скандальных романов Ксения не заводила, вероятно, поэтому так быстро пропала с радаров. Долгой звёздной карьеры построить не получилось, зато девушка точно стала одной из самых популярных участниц "Мисс Россия".

Алёна Шишкова

Алёна Шишкова не получила первое место на конкурсе "Мисс Россия", зато покорила сердце Тимати. Фото © ТАСС / Рюмин Александр / Елизавета Клементьева

Алёна Шишкова тоже участвовала в известном конкурсе, вот только главный приз не получила, она стала "вице-мисс Россия – 2012". Худенькую блондинку мог никто и не запомнить, но, кажется, Алёна была не готова расставаться со славой. Во время конкурса, отвечая на вопросы ведущих, Шишкова сильно перенервничала и начала "тупить". В Сети разлетелось видео с глупой блондинкой, а зрители разделились на два лагеря: одни поддерживали Алёну, а другие жёстко критиковали. Чуть позже модель познакомилась с рэпером Тимати и даже родила ему дочку, однако в 2015 году пара рассталась, зато популярность Шишковой на тот момент зашкаливала. Недавно Алёна проходила лечение расстройства пищевого поведения и ушла "в тень". Сейчас с моделью всё хорошо — и она возвращается к работе и покорению шоу-бизнеса.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова стала одной из самых популярных девушек России. Фото © Youtube / MissRusiaTV, © ТАСС / Andrei Gordeev

Ещё одна экс-возлюбленная Тимати и мама его второго ребёнка Анастасия Решетова тоже принимала участие в "Мисс Россия". Она завоевала титул "1-я вице-мисс Россия" через два года после Шишковой — в 2014 году. Буквально через год девушка попалась на глаза известному артисту — и у них завязался роман. Первое время пара скрывала отношения, однако поклонники давно их "раскусили". Популярность Решетовой росла, и она стала одной из самых известных девушек в России. К сожалению, их союз с Тимати распался, зато у Анастасии остались прекрасный сын Ратмир и миллионная аудитория.

Виктория Лопырёва

Виктория Лопырёва стала послом ЧМ по футболу в 2022 году. Фото © ТАСС / Абулхатин Марат, Сергей Бобылев

"Мисс Россия – 2003" Виктория Лопырёва добилась колоссальных успехов. В 2022 году девушка стала послом чемпионата мира по футболу, а сейчас активно занимается благотворительностью и продвижением русской культуры. Кстати, в своё время Лопырёва, как и Фёдорова, крутила роман с Басковым. Чуть позже её внимание перешло на футболиста Фёдора Смолова. С обоими мужчинами Виктория рассталась, но нельзя отрицать того факта, что они сыграли большую роль в её популярности.

Татьяна Котова

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова стала петь соло. Фото © ТАСС / Сысоев Григорий / Виноградов Сергей

Татьяна Котова получила заветный титул в 2006 году, что помогло ей продвинуться в музыкальной карьере. Татьяна стала участницей группы "ВИА Гра". В составе коллектива девушка была два года, а после ушла в самостоятельное плавание. Большой популярностью песни Котовой не пользуются, да и сама девушка не часто появляется в инфополе. О личной жизни певицы тоже практически ничего не известно. Такими темпами популярность совсем пройдёт.