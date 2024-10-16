Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 15:30

Тест: ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из известных киноврачей

Любите медицину, а ещё больше — фильмы и сериалы про врачей? Поздравляем: выпал шанс узнать, кто вы из самых крутых медиков в кино.

Сериалы и фильмы про медицину занимают лидирующие позиции у зрителей всего мира. Мы любим сложные загадки, героические истории спасения, драматургию и, конечно же, главных героев – докторов. Многие актёры уже напрямую ассоциируются с врачами, которых они играли, а медицинские сериалы становятся популярными как раз благодаря образам ключевых персонажей. Если вы фанат такого жанра, а может, тоже когда-то мечтали связать свою жизнь с этой сферой, то этот тест — отличный шанс узнать, кто вы из известных киноврачей.

Работа врачом требует особой концентрации внимания. Проверьте, есть ли у вас эти навыки, с помощью теста: эти советские загадки на логику и внимательность решат только 2% населения. А если больше всего в фильмах вас привлекают красавчики – главные герои, то предлагаем узнать, кто из «Сумерек» вам подходит больше?

Тест: Только 3% населения сможет отгадать, каким 5 деревьям принадлежат эти листья
Тест: Только 3% населения сможет отгадать, каким 5 деревьям принадлежат эти листья
Обложка ©

Кадр из сериала «Склифосовский», режиссёры
Андрей Селиванов, Юлия Краснова, сценаристы Анна Графкова, Юсуп Разыков / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Тест на беременность», режиссёры Михаил Вайнберг, Владимир Шевельков, сценаристы Татьяна Соломатина, Маргарита Удовиченко / Kinopoisk, © Freepik

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Кино и сериалы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров