Тест: ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из известных киноврачей
Любите медицину, а ещё больше — фильмы и сериалы про врачей? Поздравляем: выпал шанс узнать, кто вы из самых крутых медиков в кино.
Сериалы и фильмы про медицину занимают лидирующие позиции у зрителей всего мира. Мы любим сложные загадки, героические истории спасения, драматургию и, конечно же, главных героев – докторов. Многие актёры уже напрямую ассоциируются с врачами, которых они играли, а медицинские сериалы становятся популярными как раз благодаря образам ключевых персонажей. Если вы фанат такого жанра, а может, тоже когда-то мечтали связать свою жизнь с этой сферой, то этот тест — отличный шанс узнать, кто вы из известных киноврачей.
Работа врачом требует особой концентрации внимания. Проверьте, есть ли у вас эти навыки, с помощью теста: эти советские загадки на логику и внимательность решат только 2% населения. А если больше всего в фильмах вас привлекают красавчики – главные герои, то предлагаем узнать, кто из «Сумерек» вам подходит больше?
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Кадр из сериала «Склифосовский», режиссёры
Андрей Селиванов, Юлия Краснова, сценаристы Анна Графкова, Юсуп Разыков / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Тест на беременность», режиссёры Михаил Вайнберг, Владимир Шевельков, сценаристы Татьяна Соломатина, Маргарита Удовиченко / Kinopoisk, © Freepik