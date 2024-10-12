Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Мошенники продолжают использовать популярные мессенджеры для кибератак, маскируя вредоносные ссылки под невинные открытки и сообщения. Получив такое сообщение в WhatsApp, пользователю предлагают перейти по ссылке, чтобы увидеть картинку, но для доступа требуют ввести данные на поддельной странице «Госуслуг». О мошеннических схемах в беседе с агентством «Прайм» предупредил руководитель направления внутренней информационной безопасности компании Selectel Андрей Баранников.

По его словам, похитив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники могут оформить на её имя кредит или совершить другие мошеннические действия. Telegram также попал в поле зрения преступников: пользователи могут получить уведомления о подозрительной активности в их аккаунтах. Чтобы «разблокировать» доступ, они следуют по ссылке на фальшивый сайт и передают свой номер и код из SMS, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт и отправлять просьбы о деньгах в списке контактов жертвы.

Специалисты советуют соблюдать осторожность при использовании мессенджеров. Прежде чем вводить пароли и коды, необходимо убедиться в безопасности ссылки, а также установить защитные уведомления и программы для предотвращения кибератак, отметил эксперт.