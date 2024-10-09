Мошенники обкатывают новое хитрое представление с участием «сотрудника ФСБ»

Мошенникам постоянно приходится придумывать новые креативные способы по обману людей. Сейчас у них популярность набирает метод действий от имени сотрудника ФСБ, который якобы героически раскрыл замысел преступников, пожелавших украсть деньги жертвы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В доказательство аферисты включают «материалы прослушки», которые были заблаговременно записаны их «актёрами», представляющими руководителя отделения и оператора. В разговоре они произносят полное имя жертвы и размышляют на тему эффективности применения к ней той или иной тактики обмана.

«Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников», — добавил эксперт.

Спустя время жертве поступает звонок «из банка», сотрудники которого пытаются применить те самые схемы, о которых упоминал в разговоре «эфэсбэшник», подтверждая таким образом его слова. Дальше — уже дело техники.

Аферисты оперируют в своей деятельности не только методами обмана и убеждения. Некоторые особо искусные мошенники применяют и тонкие психологические приёмы, отметил юрист. В этом случае лучше всего будет просто не поднимать трубку, если на экране появится звонок с незнакомого номера.