Мошенники обкатывают новое хитрое представление с участием «сотрудника ФСБ»
Юрист Соловьёв: Аферисты начали звонить жертвам, представляясь сотрудниками ФСБ
Мошенникам постоянно приходится придумывать новые креативные способы по обману людей. Сейчас у них популярность набирает метод действий от имени сотрудника ФСБ, который якобы героически раскрыл замысел преступников, пожелавших украсть деньги жертвы. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В доказательство аферисты включают «материалы прослушки», которые были заблаговременно записаны их «актёрами», представляющими руководителя отделения и оператора. В разговоре они произносят полное имя жертвы и размышляют на тему эффективности применения к ней той или иной тактики обмана.
«Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников», — добавил эксперт.
Спустя время жертве поступает звонок «из банка», сотрудники которого пытаются применить те самые схемы, о которых упоминал в разговоре «эфэсбэшник», подтверждая таким образом его слова. Дальше — уже дело техники.
Аферисты оперируют в своей деятельности не только методами обмана и убеждения. Некоторые особо искусные мошенники применяют и тонкие психологические приёмы, отметил юрист. В этом случае лучше всего будет просто не поднимать трубку, если на экране появится звонок с незнакомого номера.
Ранее в Госдуме рассказали, что аферисты начали применять схему в Telegram под видом записи к врачу. Злоумышленники действуют от имени специалистов ЕМИАС, предлагают записаться на приём через чат-бот, а затем кидают ссылку на платформу, которая соберёт все данные жертвы.
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