Россиян предупредил об атаках мошенников в Telegram

Мошенники используют мессенджер Telegram для обмана граждан. Они пишут пользователям соцсети под предлогом записи к врачу. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что злоумышленники нацелены на получение доступа к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Они, действуя от имени специалистов ЕМИАС, предлагают записаться к врачу через чат-бот, а затем отправляют ссылку на фишинговую платформу, где собирают регистрационные данные.

«Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если её требуют под подозрительным предлогом», — предупредил Немкин.