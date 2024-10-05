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5 октября, 09:35

Лжеветврач развёл москвичку на деньги легендой о лечении её «умирающего» ёжика

Москвичка лишилась 26800 рублей из-за ветеринара-мошенника

23-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенника, обратившись за помощью для лечения ёжика. Девушка нашла в Интернете телефон ветеринарной клиники и вызвала специалиста на дом. Аферист без осмотра диагностировал у питомца пневмонию и потребовал 30 000 рублей за лечение.

Как отмечает сайт MK.Ru, москвичка успела отдать ветеринару-мошеннику 26 800 рублей несколькими переводами. Тот настаивал, что состояние ежа ухудшается, поэтому ему требуются капельницы. Однако по итогу злоумышленник перестал выходить на связь. Девушка приняла решение обратиться в полицию.

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Ранее россиянам рассказали, как можно наказать соседа-живодёра. Следует помнить, что за жестокое обращение с животными в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность.

Обложка ©

freepik / kuritafsheen77

Борис Эльфанд
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