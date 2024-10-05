Лжеветврач развёл москвичку на деньги легендой о лечении её «умирающего» ёжика

23-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенника, обратившись за помощью для лечения ёжика. Девушка нашла в Интернете телефон ветеринарной клиники и вызвала специалиста на дом. Аферист без осмотра диагностировал у питомца пневмонию и потребовал 30 000 рублей за лечение.

Как отмечает сайт MK.Ru, москвичка успела отдать ветеринару-мошеннику 26 800 рублей несколькими переводами. Тот настаивал, что состояние ежа ухудшается, поэтому ему требуются капельницы. Однако по итогу злоумышленник перестал выходить на связь. Девушка приняла решение обратиться в полицию.