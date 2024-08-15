Россиянам раскрыли самые действенные способы наказать соседа-живодёра

Жители Люберец стали свидетелями ужасной картины. Они увидели, как сосед жестоко избивает на балконе кота, и такие случаи в России, увы, не редкость. Что делать и куда обращаться, чтобы наказать обидчиков друзей наших меньших, подробно рассказала в своём материале "Вечерняя Москва".

Россиянам стоит помнить, что в Уголовном кодексе есть отдельная статья "Жестокое обращение с животными". Виновных могут наказать за хулиганство, садизм, а также жестокость из корыстных побуждений (например, организация собачьих боёв). Отягчающими обстоятельствами является истязание животных на глазах у детей или группой лиц.

Кроме того, обидчика можно привлечь к ответственности по статье КоАП "Несоблюдение требований к содержанию животных" и Гражданского кодекса — "Животные". В зависимости от ситуации нарушителя ждёт либо небольшой штраф, либо реальный уголовный срок.

"Лучшим решением будет лично поговорить с владельцами животного. Нередко они сами соглашаются отдать питомца в хорошие руки. Ещё один выход — распространить видеоролики и фотографии истязаний в Сети. После этого обратиться в полицию и получить ответ будет гораздо проще", — посоветовали россиянам в статье.

Если же хозяин отказывается добровольно отдать питомца, то его можно забрать через суд. В этом случае животное считается имуществом, которое можно отсудить за ненадлежащее обращение.