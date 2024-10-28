Глава фонда ОМС Баланин заявил, что мошенники предлагали ему обновить полис
Мошенники пытались развести главу Федерального фонда ОМС Илью Баланина на деньги. Преступники предлагали обновить ему страховой полис, рассказывает руководитель организации на конгрессе "Национальное здравоохранение".
«Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать», — сказал Баланин.
Мужчина отметил, что цифровой медицинский профиль сможет сократить риски для застрахованных граждан.
Недавно Life.ru рассказывал, что в России появился новый метод мошенничества. Теперь преступники пытаются обмануть людей, притворяясь работниками коммунальных служб и требуя оплатить долг по ЖКХ.
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