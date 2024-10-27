Как не платить кредит, который мошенники оформили на ваш паспорт: Советы юриста

В случае, если мошенники взяли на вас кредит, не спешите лить слёзы и паниковать. Из этой ситуации можно выпутаться, если сохранять холодный разум и выполнить ряд определённых действий. Инструкцией поделился юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в полицию, подробно описав ситуацию и предоставив всю имеющуюся информацию. Важно сохранить талон-уведомление о принятии заявления. Параллельно следует выяснить, в каком именно банке оформлен кредит. Для этого можно запросить свою кредитную историю через портал Госуслуг или напрямую в Центральном каталоге кредитных историй.

«После получения информации необходимо незамедлительно обратиться в банк с письменной претензией. В документе нужно чётко указать, что кредит оформлен мошенническим путём, вы его не брали и требуете провести внутреннее расследование. К претензии приложите копию талона из полиции», — объяснил юрист.

Банк в течение 15 рабочих дней обязан рассмотреть претензию. Если ответа не последовало, можно написать обращение в ЦБ через онлайн-приёмную на официальном сайте. Если сумма кредита больше 500 тысяч, обращайтесь в суд с иском признать договор с банком недействительным. При меньших суммах вопрос может решить финансовый уполномоченный, чьи решения имеют силу судебного постановления.