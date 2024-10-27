Как не платить кредит, который мошенники оформили на ваш паспорт: Советы юриста
Юрист Адамс: В случае мошеннического кредита надо направить претензию в банк
В случае, если мошенники взяли на вас кредит, не спешите лить слёзы и паниковать. Из этой ситуации можно выпутаться, если сохранять холодный разум и выполнить ряд определённых действий. Инструкцией поделился юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением в полицию, подробно описав ситуацию и предоставив всю имеющуюся информацию. Важно сохранить талон-уведомление о принятии заявления. Параллельно следует выяснить, в каком именно банке оформлен кредит. Для этого можно запросить свою кредитную историю через портал Госуслуг или напрямую в Центральном каталоге кредитных историй.
«После получения информации необходимо незамедлительно обратиться в банк с письменной претензией. В документе нужно чётко указать, что кредит оформлен мошенническим путём, вы его не брали и требуете провести внутреннее расследование. К претензии приложите копию талона из полиции», — объяснил юрист.
Банк в течение 15 рабочих дней обязан рассмотреть претензию. Если ответа не последовало, можно написать обращение в ЦБ через онлайн-приёмную на официальном сайте. Если сумма кредита больше 500 тысяч, обращайтесь в суд с иском признать договор с банком недействительным. При меньших суммах вопрос может решить финансовый уполномоченный, чьи решения имеют силу судебного постановления.
Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, можно установить самозапрет на оформление кредитов. Новый механизм начнёт действовать 1 марта 2025 года. Заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг и в МФЦ. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет.