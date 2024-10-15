Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта 2025 года у граждан РФ есть возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Заявление можно будет направить двумя способами, сообщили в Правительства РФ.

Первый вариант — отправить через портал госуслуг. Заявление переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, а уведомление о принятом решении придёт пользователю в личный кабинет.

Можно выбрать второй вариант — личный визит в МФЦ. Тогда информация о решении бюро кредитных историй будет предоставлена через центр услуг и отобразится в личном кабинете гражданина на едином портале бюро кредитных историй.

«Теми же способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета. Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — рассказали в правительстве России.