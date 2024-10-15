Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
Правительство РФ утвердило процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта
С 1 марта 2025 года у граждан РФ есть возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Заявление можно будет направить двумя способами, сообщили в Правительства РФ.
Первый вариант — отправить через портал госуслуг. Заявление переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, а уведомление о принятом решении придёт пользователю в личный кабинет.
Можно выбрать второй вариант — личный визит в МФЦ. Тогда информация о решении бюро кредитных историй будет предоставлена через центр услуг и отобразится в личном кабинете гражданина на едином портале бюро кредитных историй.
«Теми же способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета. Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — рассказали в правительстве России.
Ранее Центральный Банк России заявил, что большая часть граждан сможет расплатиться с ипотечными кредитами только после 65 лет. На данный момент банки РФ стремятся повысить доступность ипотеки. Именно поэтому они увеличивают период её выплаты, вплоть до 31 года. По данным ЦБ, во второй половине 2024 года у большинства заёмщиков уже был действующий кредит. Это доказывает возрастающую долговую нагрузку на граждан.
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