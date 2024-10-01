ЦБ: Почти половина российских ипотечников погасит кредит после 65 лет 1 октября, 08:23 Ипотека. Обложка © freepik / wirestock

В России увеличилось число ипотечных кредитов, плановая выплата которых будет произведена заёмщиком старше 65 лет. Как поясняет Центробанк РФ, банки стремятся повысить доступность ипотеки и увеличивают период её выплаты, вплоть до 31 года, что и привело к подобному итогу.

«В первом полугодии 2024 года доля кредитов, по которым возраст заёмщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет (+14 п. п. за год), увеличилась до 48% от общего объёма выдач. При этом доля заёмщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте более 60 лет составляет 67% (+15 п. п. за год)», — говорится в тексте ЦБ.

Там также отмечается, что во второй половине этого года у большинства заёмщиков уже был один действующий кредит, что доказывает возрастающую долговую нагрузку на граждан.

Авторы Татьяна Миссуми