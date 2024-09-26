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26 сентября, 12:57

Счётная палата сообщила о россиянине, оформившем 26 льготных кредитов на жильё

Россиянин достиг непревзойдённого среди ипотечных заёмщиков результата, оформив 26 кредитов на жильё по льготным условиям. Об этом говорится в размещённом на официальном сайте ведомства отчёте Счётной палаты по итогам аудита рынка ипотеки.

Достижение, безусловно, впечатляющее и недостижимое для конкурентов. Однако в Счётной палате такой «рекорд» не оценили, отметив, что действия участников государственной программы начинают расценивать как злоупотребление при куда меньшем количестве взятых кредитов.

«Заёмщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — констатировали эксперты высшего управления государственного аудита.

В Счётной палате сообщили, что количество граждан, оформивших на себя пять и более льготных ипотек превысило полторы тысячи человек. Рекордная сумма займа на одного человека составила 196,03 миллиона рублей. В целом за время действия государственной программы льготную ипотеку оформили порядка 115 тысяч граждан России. Большая часть заёмщиков брала семейную ипотеку — на неё пришлось 62% от всех выданных льготных кредитов.

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Shutterstock / FOTODOM / Bayhu19

Юрий Лысенко
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