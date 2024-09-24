Два вида платежей: В Совфеде рассказали, как выгодно погашать ипотеку

При оформлении ипотеки доступно два вида расчётов ежемесячных платежей, напомнила россиянам член Совета Федерации Ольга Епифанова. Она объяснила «Газете.ru», в каком случае выгоднее выбрать дифференцированный, а в каком — аннуитетный платёж.

«Аннуитетный заём погашается равными ежемесячными платежами, дифференцированный — с уменьшением суммы платежа, то есть сначала плата больше, в конце срока — меньше», — отметила парламентарий.