Два вида платежей: В Совфеде рассказали, как выгодно погашать ипотеку
Сенатор Епифанова рекомендовала равные платежи по ипотеке при невысоком доходе
При оформлении ипотеки доступно два вида расчётов ежемесячных платежей, напомнила россиянам член Совета Федерации Ольга Епифанова. Она объяснила «Газете.ru», в каком случае выгоднее выбрать дифференцированный, а в каком — аннуитетный платёж.
«Аннуитетный заём погашается равными ежемесячными платежами, дифференцированный — с уменьшением суммы платежа, то есть сначала плата больше, в конце срока — меньше», — отметила парламентарий.
По её словам, дифференцированные платежи по ипотеке выгоднее заёмщикам с высокими доходами. В ином случае лучше выбрать аннуитетный платёж. В этом случае гражданин в первую треть срока в основном выплачивает банку проценты, при первом же варианте основной долг уменьшается равномерно, объяснила сенатор.
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