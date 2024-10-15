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15 октября, 05:43

Центробанк введёт «правило одного займа» и период охлаждения

Банк России подвёл итоги общественных обсуждения плана по развитию рынка микрофинансовых организаций (МФО). Большинство участников дискуссии поддержали предложенные ЦБ меры против закредитованности граждан, о них регулятор сообщил на сайте.

«Общественные обсуждения прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», — сказано в релизе ЦБ.

Теперь регулятор собирается реализовать в приоритетном порядке ряд одобренных мер:

  • ввести норму «один заём в руки до погашения»
  • внедрить период охлаждения — клиент сможет получить новый заём не раньше чем через три дня после возвращения предыдущего;
  • уменьшить размер предельной переплаты по потребительским кредитам с 130 до 100% от суммы долга.
ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года
ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года

А ранее россиянам назвали пять способов сохранить жильё, если нет возможности платить по ипотеке. Эксперты отмечают, что в таком случае можно обратиться в банк за реструктуризацией.

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Андрей Бражников
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