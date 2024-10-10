ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года

Центробанк (ЦБ) не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или участка земли до 31 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка, — указано в сообщении.

В регуляторе уточнили, что это решение позволит банкам отражать в ставках последние изменения, в частности, связанные с ключевой ставкой. В Центробанке добавили, что отмена ограничения ПСК сохранит возможность получения кредитов по ипотеке по высоким ставкам, но без завышения стоимости жилья.

ЦБ отметил, что для лучшей адаптации ипотечных кредитов к изменению условий рынка регулятор также рассматривает отказ от ограничения ПСК в ипотеке на регулярной основе. В пресс-службе Банка России пояснили, что для других продуктов банков и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов ограничение продолжает действовать.