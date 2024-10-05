Названо 5 способов сохранить жильё, если вы не можете платить по ипотеке

Если вы не может погашать ежемесячный платёж по ипотеке, а терять недвижимость не хотите, то можно обратиться в банк за реструктуризацией. Она предполагает уменьшая размера отчислений за счёт увеличения срока кредита. Об этом рассказала ипотечный эксперт Анна Цыбина.

По её словам, есть и другие эффективные способы сохранить жильё. К примеру, облегчить ситуацию с ипотекой поможет рефинансирование в другом банке. В таком случае можно рассчитывать на более выгодные условия кредитования.

«Если финансовая ситуация остаётся сложной, возможно, стоит подумать о продаже недвижимости и покупке более доступного жилья, что позволит закрыть действующую ипотеку и снизить ежемесячные платежи», — рекомендовала собеседница «Газеты.ru».

Она также наполнила россиянам о возможности взять кредитные каникулы. Ещё один способ улучшить ситуацию с ипотекой — оформить нецелевой кредит под залог недвижимости, заключила эксперт.