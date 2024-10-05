Кто не сможет вернуть 1,3 млн вычета за покупку квартиры: Разъяснение юриста

Россияне при покупке или строительстве недвижимости имеют право запросить налоговый вычет от максимальной суммы расходов в размере 2 млн рублей. То есть вернуть получится до 650 тысяч рублей, но если вы в браке, вычет может оформить каждый из супругов. Тогда сумма вырастает до 1,3 млн рублей. Однако из этого правила есть исключения, рассказал юрист Сергей Истомин.

По его словам, налоговый вычет можно разбить на несколько сделок, соответственно, при израсходовании двух миллионов получить его не получится, даже если вы вновь купили квартиру. Однако в ряде случаев нельзя рассчитывать даже на первоначальную сумму.

«На налоговый вычет имеет право любой гражданин при приобретении или строительстве жилья, кроме случаев, когда оплата произведена за счёт средств работодателя, средств материнского капитала либо за счёт бюджетных денег», — объяснил эксперт «Газете.ru».

По его словам, налоговый вычет на недвижимость нельзя получить, если сделка совершена со взаимозависимыми лицами, то есть родственниками, в число которых входят супруги, родители, дети, братья, сёстры, а также опекун или подопечный.