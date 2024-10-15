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15 октября, 18:54

Финансовый эксперт объяснил, зачем в России ввели самозапрет на кредиты

Эксперт Кикевич: Самозапрет на кредиты обезопасит россиян от мошенников

Возможность установить самозапрет на оформление кредитов обезопасит россиян от мошенников и в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде. Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Кикевич, комментируя постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Кроме того, некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Самозапрет позволит им избежать навязчивых звонков из банков и ненужных предложений.

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Новый механизм начнёт действовать 1 марта 2025 года. Заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг и в МФЦ. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет.

Обложка ©

freepik/mrsiraphol

Алёна Зиновьева
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