Финансовый эксперт объяснил, зачем в России ввели самозапрет на кредиты
Эксперт Кикевич: Самозапрет на кредиты обезопасит россиян от мошенников
Возможность установить самозапрет на оформление кредитов обезопасит россиян от мошенников и в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде. Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Кикевич, комментируя постановление премьер-министра Михаила Мишустина.
«Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.
Кроме того, некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Самозапрет позволит им избежать навязчивых звонков из банков и ненужных предложений.
Новый механизм начнёт действовать 1 марта 2025 года. Заявление о самозапрете можно подать одним из двух способов — через единый портал Госуслуг и в МФЦ. По такой же схеме россияне смогут снять самозапрет.