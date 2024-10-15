Финансовый эксперт объяснил, зачем в России ввели самозапрет на кредиты

Возможность установить самозапрет на оформление кредитов обезопасит россиян от мошенников и в случае незаконного займа поможет оспорить его в суде. Об этом заявил финансовый эксперт Сергей Кикевич, комментируя постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Постоянно возникают ситуации, когда данные используются злоумышленниками для оформления кредитов без ведома самих граждан. Чтобы узнать, не попал ли он в такую ситуацию, человеку приходится периодически проверять свою кредитную историю. Те, кто не умеет это делать, попадают в неприятные ситуации, когда им сообщают, что необходимо вернуть долги, о которых они даже не знали», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Кроме того, некоторые россияне вообще никогда не берут кредиты и не собираются этого делать. Самозапрет позволит им избежать навязчивых звонков из банков и ненужных предложений.