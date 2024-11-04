Звонок с того света: Аферисты начали просить у россиян деньги под видом умерших родственников

Читатель kp.ru Марат прислал в редакцию историю своей жены Ильясы, которая чуть не стала жертвой мошенников. Телефонные аферисты умудрились подделывать голоса умерших людей и теперь звонят их родственникам, чтобы выманить деньги. В России уже фиксируют случаи применения сложной схемы развода.

Так, Ильсия получила звонок посреди ночи. Некто голосом её покойной матери заявил, мол, тибетские монахи научились организовывать контакт с того света. Только, видимо, роуминг с загробным миром слишком дорогой, поэтому аферисты начали клянчить 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь ещё на пару минут.

Эффект давления на человека в горе сработал. Шокированная Ильсия побежала будить Марата, но он смог привести супругу в чувства и спасти семейный бюджет. А до ЧП в Татарстане аналогичная история приключилась в Кургане. Там 90-летняя старушка поверила мошенникам и пошла закидывать умершему сыну на карточку 100 тысяч. Благо, пенсионерка не разобралась в работе банкомата и обратилась к охраннику, который отговорил её от этой затеи.