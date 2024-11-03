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3 ноября, 13:01

Девочка перевела с карты матери 117 тысяч рублей мошенникам ради доната в Roblox

Семилетняя школьница стащила телефоны у взрослых в семье и перевела с них больше 100 тысяч рублей на онлайн-валюту в детской игре Roblox. Но робуксы для прокачки персонажа девочка не получила, потому что все деньги утекли мошенникам.

По данным SHOT, семилетка из подмосковного Лосино-Петровского зависала в игровой платформе Roblox. Как вдруг ей прилетел щедрый подгон: неизвестный написал в Telegram и предложил кучу валюты для «Роблокса». Неизвестный попросил перевести рубли в обмен на виртуальные средства для игры и скинул девочке инструкцию, как это сделать.

Мелкая игроманка обрадовалась, вооружилась смартфонами мамы, бабушки и деда и с помощью кураторов-мошенников каким-то образом перекинула с них на неизвестные счета ₽117 тысяч. Epic fail обнаружила мать девчонки и обратилась с заявлением в полицию. Обогатившихся кибермошенников ищут.

В РФ требуют запретить Roblox из-за геймера, показавшего половой орган ребёнку
В РФ требуют запретить Roblox из-за геймера, показавшего половой орган ребёнку

Ранее Life.ru сообщал, что доступ к Roblox закрыли в Турции. Примечательно, что причины данного решения не разглашаются. Напомним, что ранее та же участь в Турции постигла и Instagram*: доступ к соцсети заблокировали 2 августа. Причины и продолжительность блокировки не называются.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мария Любицкая
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