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18 сентября, 08:03

В РФ требуют запретить Roblox из-за геймера, показавшего половой орган ребёнку

Любимую игру всех детей Roblox требуют запретить в России из-за того, что один из геймеров прислал свой половой орган второкласснице из Томска.

Как выяснил SHOT, маленькая школьница играла в "Роблокс" с лета. Там она познакомилась с 21-летним геймером, который представился Олегом из Питера. В какой-то момент девочка дала новому знакомому свой номер телефона. А дальше Олег стал присылать в мессенджере непонятные ссылки, а затем — детородный орган. Вместе с фотографией члена 21-летний геймер попросил школьницу прислать свои половые органы за донаты, которые можно использовать внутри игры.

Испуганная девочка рассказала об этом маме, которая сначала отобрала телефон у девочки, а затем потребовала запретить игру по всей России. По её словам, внутри любимой игрушки отечественных деток может развиваться педофилия и сексуальная развращённость юного поколения.

Ещё одна скандальная история с Roblox произошла неделю назад в Екатеринбурге, где 37-летний мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика, с которым познакомился в игре. Он пришёл к нему домой, когда родителей школьника не было дома.

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Ранее в Московской области задержали иностранца, подозреваемого в похищении и незаконном удерживании двух маленьких мальчиков. Мужчина увёз детей, их нашли на животноводческой ферме. Извращенец подтвердил, что имел с пострадавшими «интимную связь». Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

Матвей Константинов
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