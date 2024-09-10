Иностранец-педофил похитил двух мальчиков и удерживал их на ферме в Подмосковье

В Московской области задержан иностранец, подозреваемый в похищении и незаконном удерживании двух маленьких мальчиков. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчину задержали за похищение и удерживание двух детей на ферме в Подмосковье. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Сигнал о происшествии поступил от правоохранителей Рязанской области. Они заявили, что 38-летний иностранец похитил двух мальчиков и увёз их в неизвестном направлении. Преступника удалось найти на животноводческой ферме в Подмосковье. Он прятался вместе с детьми в строительном вагончике в деревне Аксёнки Богородского городского округа.

На допросе мужчина подтвердил, что увёз ребят на ферму, где между ними была «интимная связь». Также он признался, что несовершеннолетние были детьми его знакомых. Они вместе снимали дом в городе Ряжске Рязанской области. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.