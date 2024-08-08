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8 августа, 02:21

Турция закрыла доступ к Roblox без объяснения причин

Турецкий суд в Адане постановил заблокировать доступ к платформе Roblox

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

В Турции без объяснения причин неожиданно заблокировали доступ к популярной онлайн-платформе Roblox. Такое решение вынес турецкий суд в Адане, и соответствующее распоряжение уже вступило в силу.

Пока пользователи в Турции сталкиваются с проблемами при попытке войти в свою учётную запись, вопросы по поводу возможных последствий и причин блокировки продолжают оставаться без ответа. На данный момент официальные лица и представители турецкого Совета по технологиям и коммуникациям не раскрыли детали, почему именно Roblox оказался под ударом.

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Напомним, что ранее та же участь в Турции постигла и Instagram*: доступ к соцсети заблокировали 2 августа. Причины и продолжительность блокировки не называются.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Кирилл Сосновских
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