В Турции заблокировали Instagram*, причины неизвестны

Доступ в социальную сеть Instagram* заблокировали в Турции утром в пятницу. Такое решение принял Совет по технологиям и коммуникациям. Причины и продолжительность блокировки не называются.

Газета "Бир гюн" предположила, что такое решение приняли в связи с блокировкой Instagram* соболезнований из-за убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Данное решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в России возможен процесс разблокировки Instagram*, однако не в текущих условиях. Напомним, что 21 марта 2022 года компания Meta** была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией, а её деятельность запрещена и признана угрожающей конституционному строю РФ.