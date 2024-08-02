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2 августа, 06:06

В Турции заблокировали Instagram*, причины неизвестны

Доступ в социальную сеть Instagram* заблокировали в Турции утром в пятницу. Такое решение принял Совет по технологиям и коммуникациям. Причины и продолжительность блокировки не называются.

Газета "Бир гюн" предположила, что такое решение приняли в связи с блокировкой Instagram* соболезнований из-за убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Данное решение осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Заблокированные соцсети внезапно начали открываться без VPN
Заблокированные соцсети внезапно начали открываться без VPN

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в России возможен процесс разблокировки Instagram*, однако не в текущих условиях. Напомним, что 21 марта 2022 года компания Meta** была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией, а её деятельность запрещена и признана угрожающей конституционному строю РФ.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Наталья Афонина
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