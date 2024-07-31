Заблокированные соцсети внезапно начали открываться без VPN

Соцсети заработали у части пользователей компьютеров с операционной системой Mac OS. При этом через мобильную связь доступ к платформам по-прежнему остаётся недоступен. У некоторых пользователей соцсети работают без VPN ещё со вчерашнего дня. С чем это может быть связано и означает ли, что площадки вновь будут доступны для работы в России, пока неясно.