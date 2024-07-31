Заблокированные соцсети внезапно начали открываться без VPN
У некоторых пользователей в России внезапно заработали Instagram*, Facebook* и X
У некоторых российских пользователей внезапно заработали заблокированные соцсети Instagram*, Facebook* и X (ранее Twitter). В этом убедился корреспондент Life.ru.
Соцсети заработали у части пользователей компьютеров с операционной системой Mac OS. При этом через мобильную связь доступ к платформам по-прежнему остаётся недоступен. У некоторых пользователей соцсети работают без VPN ещё со вчерашнего дня. С чем это может быть связано и означает ли, что площадки вновь будут доступны для работы в России, пока неясно.
Напомним, 21 марта 2022 года компания Meta** была признана Тверским судом Москвы экстремистской организацией, а её деятельность запрещена и признана угрожающей конституционному строю РФ. Дискуссии, стоит ли снять ограничения с соцсетей, не прекращаются до сих пор. В Госдуме заявляли, что, если Meta** изменит свою политику в сторону свободной рыночной и позволит всем высказываться наравне, у неё появится шанс разблокировки в РФ. А вот в Совфеде не поддержали призывы к возобновлению деятельности Instagram* за "хорошее поведение".
* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.