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19 июля, 15:40

"Фикбук" решил ограничить доступ к ЛГБТ*-контенту после бана Роскомнадзора

Русскоязычная коммерческая платформа "Книга фанфиков" ("Фикбук") согласилась заблокировать ЛГБТ*-контент для пользователей из РФ после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.

"Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки", — говорится в заявлении сообщества в телеграм-канале.

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Напомним, неделю назад Роскомнадзор ограничил доступ к платформе "Книга фанфиков", так как на сервисе размещалось большое количество ЛГБТ*-материалов. При этом ведомство регулярно направляло требования об их удалении, но модераторы удаляли материал с одной страницы и переносили на другие. Тогда им пригрозили блокировкой, которая и последовала.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Freepik.com/senivpetro

Александра Вишнякова
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