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12 июля, 09:30

Роскомнадзор забанил "Фикбук"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Книга фанфиков" за пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор ограничил доступ к латвийской русскоязычной коммерческой платформе "Книга фанфиков" ("Фикбук"). Об этом стало известно из данных сервиса.

"Доступ ограничивается к сайту", — гласит отметка в сервисе.

Ранее РКН отмечал, что на сервисе размещалось большое количество ЛГБТ*-материалов, ведомство регулярно направляло требования об их удалении. Однако модераторы сайта удаляли материал с одной страницы и переносили на другие. Тогда им пригрозили блокировкой, которая и последовала.

"Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к "Фикбуку" на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!" — говорит администрация сайта.

В России заблокировали журналистскую платформу Medium
В России заблокировали журналистскую платформу Medium

Ранее Life.ru рассказывал, что на территории России ограничили доступ к сайту компании "Репортёры без границ". Международная неправительственная организация была основана в 1985 году, её центральный офис базируется в Париже.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M-SUR

Николай Рюмин
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