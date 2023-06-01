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1 июня, 09:20

В России заблокировали журналистскую платформу Medium

Роскомнадзор ограничил доступ к журналистской блог-платформе Medium

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы для социальной журналистики Medium. Об этом говорится в сервисе ведомства для проверки блокировки интернет-страниц в России.

"Ограничивается (доступ) к сайту", — сказано в результатах поиска, при этом причина такого решения не уточняется.

Блог-платформа Medium была запущена в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.

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Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола. Соответствующий документ ведомства вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

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Наталья Исакова
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