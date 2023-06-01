В России заблокировали журналистскую платформу Medium

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту платформы для социальной журналистики Medium. Об этом говорится в сервисе ведомства для проверки блокировки интернет-страниц в России.

"Ограничивается (доступ) к сайту", — сказано в результатах поиска, при этом причина такого решения не уточняется.

Блог-платформа Medium была запущена в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.