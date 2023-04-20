Нечаев из "Новых людей" назвал условия для разблокировки Meta в России

Если компания Meta* изменит свою политику в сторону свободной рыночной и позволит всем высказываться наравне, у неё появится шанс разблокировки в России. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявил бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев — о разблокировке зарубежных соцсетей. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

"Что, по сути, мы говорим? Есть рынки свободные, есть административные. Фактически Meta использует свою административную позицию, чтобы направлять информационный сигнал определённым образом. Пусть она сделает, собственно, свободной рыночной. Где любые могут высказываться и нет ни алгоритмов пессимизма, ни алгоритмов подъёма. И как только они это сделают, я вижу, что мы, Россия, разблокируем их", — отметил он.

По мнению Нечаева, отсутствие в России Facebook** — это несерьёзная проблема. Поскольку есть, к примеру, российская платформа "ВКонтакте", которая не уступает зарубежному аналогу. Но вот альтернатив Instagram** в РФ пока нет, его нечем заменить.

Бизнесмен указал, что Meta помогала антироссийской пропаганде, поэтому и была заблокирована. Он считает, что для начала компании нужно извиниться за это и изменить свою политику, и только после этого будет возможен разговор о разблокировке в РФ.

Ранее Лайф писал о том, что бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев в программе "Дайте сказать" поделился мнением о россиянах, покинувших страну после начала СВО. Он считает, что такие люди делятся на две группы: те, кто условно перешёл на сторону противника, и те, кто сделал это с сожалением и под весом личных обстоятельств.