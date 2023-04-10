Тимофей Ви рассказал о причинах блокировки Facebook и Instagram

Блокировка социальных сетей Facebook* и Instagram* произошла в том числе из-за распространения через них украинской пропаганды, направленной против России. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил международный эксперт в области цифровых государственных коммуникаций Тимофей Васильев (Тимофей Ви).

Рассказ эксперта Тимофея Ви. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Он объяснил, что у социальных сетей существует механизм премодерации таргетированной рекламы (направленной на конкретную аудиторию), когда реальный человек проверяет её соответствие правилам площадки. Однако с началом спецоперации на Украине вышеназванные соцсети не обращали внимания на "просто жесть" — фотографии тел российских военнослужащих, призывы выходить на антироссийские митинги и тому подобное.

"Я лично видел объявление, где они взяли фотографию Германа Грефа и нафотошопили надпись "Герман Греф заявил: "Срочно выгребайте наличность". И пускали [это] на Россию. Это называется бэнкраб, чтобы люди побежали в банкоматы выгребать наличность, чтобы нарушить стабильность финансовой системы... Были также какие-то другие фейки, аудиосообщения, призывы эвакуироваться и всё что угодно", — напомнил эксперт.

Васильев отметил, что очевидная лживость таких сообщений не мешала заблокированным ресурсам заниматься их публикацией. Он и его коллеги заметили, что все подобные объявления запускались с поддельных страниц. К примеру, в этом одномоментно были замешаны 16 фейковых аккаунтов телеканала "Россия 24".

Более того, указал Васильев, для оплаты услуг по размещению злоумышленники использовали ворованные банковские карты, в том числе и граждан стран Запада. Эксперт лично видел, как через организационные чаты они распределяют роли и координируют действия.

"Одни люди придумывают креатив, то есть рисуют эти картинки, рисуют объявления, рисуют тексты, другие занимаются взломами и набором, то есть сбором вот этих данных кредитных карт или поиском других источников финансирования. Третьи занимаются управлением этими объявлениями, четвёртые — ещё чем-то", — добавил он.

Причём на сообщения о явных нарушениях корпорация Meta** никак не реагировала. А это, по словам Васильева, покушение на наш цифровой суверенитет, так как все сообщения были направлены против России и её граждан.